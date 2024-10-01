Обстріляні торгівельні точки, де зранку люди купляли чи продавали продукцію.

Російські окупанти атакували ринок у середмісті Херсона, є багато загиблих та постраждалих. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти атакували ринок, який розташований у середмісті обласного центру. "Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію", - розповів посадовець.

Оновлено 10:24. За даними Херсонської обласної прокуратури, 1 жовтня 2024 року, близько 9:00, війська РФ завдали ударів, ймовірно, зі ствольної артилерії по середмістю Херсона. Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту.

Відео дня

"Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинули семеро цивільних - троє жінок та четверо чоловіків. Також поранено трьох містян, їм надається кваліфікована медична допомога", - сказано у повідомленні.

За даними Нацполіції, загинуло шестеро людей.

За інформацією Проскудіна, попередньо відомо про щонайменше вісьмох постраждалих.

"Попередньо, пʼятеро людей загинули, ще троє – поранені. Потерпілих доставили до медзакладу. Вони – під наглядом наших лікарі", - наголосив Прокудін.

Він оприлюднив відео, на якому зафіксовані наслідки жахливої атаки. На землі – потерпілі, загиблі, які відвідували ринок та працювали там, розкидані товари, зруйновані забудови.

Атаки РФ на цивільне населення

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня, російська армія атакувала Одеську область дронами, внаслідок чого загинуло троє людей, ще понад десять отримали поранення. За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, під ранок ворог вдався до масштабного терору міста Ізмаїл. Російські дрони влучили по житловому сектору - пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки.

Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 14 людей, серед яких – три дитини - двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14- річна дівчинка.

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