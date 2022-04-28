За добу втрати ворога на південному напрямку склали 49 осіб та 14 одиниць техніки.

У Херсонській та Миколаївській областях ворог безуспішно намагався поліпшити тактичне положення у бік Миколаєва.

Про це повідомив прес-секретар оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Протягом доби в Херсонській та Миколаївській областях ворог намагався поліпшити тактичне положення в бік Миколаєва, але успіху не мав", - зазначив він.

За словами Назарова, українські підрозділи за підтримки артилерії відбили атаку ворога біля Новогригорівки та дві - біля Олександрівки.

"Ефективним веденням бойових дій нашими підрозділами зірвано ворожу підготовку до атаки в напрямку Миколаївки. У районі Нововоронцовки підрозділи ППО "спіймали" чергового "Орлана-10", - додав він.

За даними командування, загальні втрати ворога за добу на цьому напрямку склали 49 осіб та 14 одиниць техніки, з яких 6 – броньованої, 3 автомобільної, 3 одиниці ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння, а також техніка тилу.

Разом з тим в районі Молодецького і Великої Олександрівки подвійним попаданням знищено ворожі склади боєприпасів.

"Тим часом у центрі Херсона, на площі Свободи, російські окупанти закидали світлошумовими та газовими гранатами проукраїнських мітингувальників. Є поранені та затримані. Але херсонці навіть крізь дим і біль скандували: "Херсон – це Україна!". Окупаційна влада хоч і намагалася прискорити референдум, але реалізація підступного плану все не вдається", - зазначив Назаров.

Крім того, він додав, що посилення напруги створюється і на південно-західному кордоні України.

"Триває вплив російської пропагандистської машини на уряд самопроголошеної "ПМР". Здійснюються провокації з вибухами та стріляниною, системно організовані інформаційні вкидання про ракетну атаку, загрозу теракту з боку України", - розповів прес-секретар ОК.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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