Наразі на "Азовсталі", за словами дружини захисника, багато поранених, які помирають від сепсису, від гангрен. У них закінчується питна вода.

У Маріуполі українські захисники полку "Азов" та 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ продовжують героїчно тримати оборону на заводі "Азовсталь".

Серед них і Арсеній Федосюк - боєць полку захисників Маріуполя, – воює на Сході України з початку війни, з 2014 року.

Як розказала його дружина Юлія Федосюк 24 каналу, військовий отримав поранення – уламок від снаряда пробив йому ногу. Далі – пряма мова Юлії Федосюк.

За словами жінки, її чоловік пішов на війну відразу після закінчення Києво-Могилянської академії У 2014 році. Сам він історик, був активним учасником Майдану. Одразу після якого і поїхав на війну з російськими загарбниками.

"На "Азовсталі" перебуває два тижні. Тому що до цього було дві групи бійців – одна на "Азовсталі", інша – тримала правий берег. Мій чоловік Арсеній був у групі, яка була на правому березі. Потім росіян ставало більше, їхньої техніки також більшало – через що їх взяли у подвійне кільце. Тобто, крім кільця навколо Маріуполя, було ще кільце навколо групи мого чоловіка на правому березі. Був момент, коли вони (російські війська - УНІАН) вже підійшли дуже близько, вже могли зачистити наших бійців. Ми попрощались, ситуація була максимально драматичною. Але якимось дивом їм (українським захисникам - УНІАН) вдалось прорвати це кільце, щоб з'єднатись з основною частиною полку на "Азовсталі"", - розказала Юлія.

Маріупольські воїни прорвали кільце окупантів під обстрілами, артилерією, танками, змогли переплисти річку між правим та лівим берегом та дістатися на "Азовсталь".

"Я думаю, що це одна з найфантастичніших операцій цієї війни. Тому що це мужність найвищого ґатунку, на мій погляд, - говорить дружина українського захисника.

Арсеній Федосюк ділиться з дружиною у рідких розмовах по телефону тим, що їх постійно обстрілюють, скидають бомби. Наразі на "Азовсталі", за словами захисника, багато поранених, які помирають від сепсису, від гангрен. У них закінчується питна вода.

"Якось чоловік відправив мені повідомлення, щоб я знайшла інформацію про те, як жити без води. Що там відбувається, можна зрозуміти тільки з цього повідомлення: "Загугли скільки можна прожити без води. Скопіюй якусь статтю з цього приводу і кинь. Тільки текстом, а не скріном. Картинки не вантажить"", - процитувала Юлія повідомлення чоловіка.

За словами жінки, захисники Маріуполя не здадуться в полон, тому що окупанти просто їх уб'ють.

"Місяць тому вони взяли у Маріуполі одного бійця в полон – катували його, знімали з ним ролики, потім вбили і відправили його матері фотографію, де він убитий. Тому полон для військових полку захисників Маріуполя неможливий. Єдине, що можливо, – це гуманітарний коридор і екстракція в третю країну, щоб вони там перебували до завершення цієї війни. Ми добиваємось цього, ми просимо депутатів, просимо політиків всіх країн натиснути на Путіна, щоб він їх відпустив", - закликала Юлія Федосюк.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Як писав УНІАН, захисники Маріуполя неодноразово закликали владу до застосування до них процедури екстракції.

Зокрема, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волина закликав про евакуацію українських військовослужбовців із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що для порятунку українських військових, які захищаються на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, залучені впливові посередники і держави.

За словами Зеленського, російська сторона не погоджується на жоден із запропонованих варіантів евакуації українських військових з "Азовсталі" у Маріуполі. А для деблокади міста і заводу, зокрема, військовим шляхом поки немає необхідної зброї.

Наприкінці квітня українській стороні спільно з ООН і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста вдалося організувати евакуацію мирних громадян, які перебували в бомбосховищах на території заводу.

Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що всіх жінок дітей і літніх людей вдалося вивезти з "Азовсталі". Однак за попередніми оцінками, в бомбосховищах заводу ще залишаються цивільні.

Президент Зеленський повідомив про роботу над другим етапом евакуації для порятунку медиків і поранених. А в Нацгвардії оголосили про підготовку процедури екстракції захисників міста.

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