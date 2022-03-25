Російські окупанти хочуть прикрити злочини проти мирних людей і розповсюджують дезінформацію, що нібито українські сили будуть обстрілювати місто.

В окупованому місті Пологи Запорізької області російські військові здійснюють провокації з метою дискредитації Збройних сил України.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю у Facebook.

Зокрема, в місті Пологи противник проводить провокації, спрямовані на звинувачення та дискредитацію Збройних сил України в проведенні артилерійських обстрілів по мирному населенню та об’єктах цивільної інфраструктури.

Зазначається, що окупанти об'їжджають квартали населеного пункту і попереджають про обстріли з боку ЗСУ, які нібито готуються та будуть проведені найближчим часом.

"Офіційно повідомляємо, що військовослужбовці, які тримають оборону на Запорізькому напрямку, бойових дій, які можуть нести загрозу життю та здоров’ю цивільному населенню в містах та селах – не проводили і не проводять. Звинувачення російськими окупантами наших захисників проводиться з метою дискредитації Збройних сил України та прикриття злочинів проти мирних людей, які вони вчинили", - сказано у повідомленні.

Раніше в Закарпатській області почали надходити смс-повідомлення українською мовою з погрозами розправи над представниками угорської спільноти. Це нова тактика окупантів з розколу України зсередини, яку російська агентура розпочала ще 2014 року.

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