У Кремлі прагнуть змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації та утвердити власне регіональне домінування.

Росія приділяє зараз найбільше уваги захопленню Сходу України. Однак це не змінило плани Кремля домінувати над усією нашою державою.

Росія і далі хоче встановити контроль над Україною, стверджує британська розвідка.

Військову техніку з Росії та Білорусі стягують до східних областей України. Під загрозою перебувають населені пункти біля Харкова та Сєвєродонецька.

"Хоча оперативний фокус Росії перемістився на Схід України, кінцева мета Росії залишається незмінною. Вона прагне змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації та утвердити власне регіональне домінування", – повідомляє розвідка.

У Британії зазначили, що російська артилерія продовжує завдавати удари по українських позиціях на сході.

Нагадаємо, як повідомляє NBC News з посиланням на двох високопоставлених представників в оборонному відомстві США, Росія може розпочати наступну фазу своєї військової кампанії в Україні вже цієї неділі або на початку наступного тижня.

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