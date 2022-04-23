Рятувальники знешкодили понад 70 тисяч боєприпасів, зокрема понад 2 тисячі авіабомб.

Рятувальники з-під завалів визволили понад 1200 людей в Україні.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив у відеозверненні.

Він сказав, що рятувальники уже стали зірками й легендами Національного телемарафону та всесвітніх соцмереж.

"Хлопці та дівчата врятували з-під завалів понад 1200 людей. Знешкодили понад 70 тисяч боєприпасів, зокрема понад 2 тисячі авіабомб. Обстежили близько 12 тисяч гектарів територій", - наголосив він.

Монастирський зазначив, що у взаємодії з органами влади та волонтерами з районів активних бойових дій через гуманітарні коридори вони евакуювали майже 300 тисяч мирних українських громадян, більшість з них - діти, жінки та літні люди.

Як повідомляв УНІАН, десяток тисяч громадян України зголосилися допомагати рятувальникам розбирати завали та прибирати вулиці в зруйнованих російськими окупантами містах.

Вас також можуть зацікавити новини: