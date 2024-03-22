Небензя вважає, що окупанти практично демілітаризували Україну.

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Росія практично виконала одну з цілей повномасштабного вторгнення в Україну.

На засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй російський дипломат сказав, що країні-агресору нібито майже вдалося демілітаризувати Україну, пишуть російські пропагандисти.

"Мета спецоперації з демілітаризації України практично виконана - ЗСУ вже давно не воюють власною зброєю, а виживають завдяки поставкам НАТО", - заявив він.

Які цілі у війні озвучувала Росія

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Путін оголосив про початок повномасштабної війни проти України. У своїй промові він сказав, що йому не залишили іншої можливості захистити Росію від "наближення НАТО до її кордонів".

Метою війни Путін назвав "захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань і геноциду з боку київського режиму", заявивши про необхідність "демілітаризувати і денацифікувати Україну".

Усі два роки війни цілі постійно змінювалися. Путін говорив, що Росія не збирається окупувати території України, проте вже пізніше називав "появу нових територій" значущим результатом.

Крім того, за цей час до НАТО вступили ще дві країни - Швеція та Фінляндія. У результаті загальний кордон країн НАТО з Росією збільшився більш ніж удвічі.

В українському полоні російські окупанти неодноразово говорили, що не розуміють цілей війни, далеко не всі можуть навіть вимовити слово "денацифікація".

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