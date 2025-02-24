Найбільш інтенсивно росіяни використовують безпілотні системи і особливо складно боротися з їхніми оптоволоконними дронами.

У місті Торецьк ситуація за останні декілька днів загострилась. Росіяни провели ротацію, а також намагаються ламати українську логістику тактикою детального сканування безпілотниками кожного будинку в тилу позицій Сил оборони.

В етері телемарафону заступник командира батальйону з артилерії 21-го окремого батальйону спецпризначення Окремої президентської бригади ЗСУ, майор, позивний "Титан" розповів, що відбувається на передній лінії в зоні відповідальності підрозділу.

"На Торецькому напрямку, в самому Торецьку, ситуація за останні декілька днів загострилась. Противник поповнився і провів ротацію. Тактика не змінилася - максимальне використання піхоти. Це від 2-х до 3-х піхотинця, які намагаються просуватися, виявляти наші позиції, а потім потихеньку їх розбирати FPV і артилерією", - розповів військовий про ситуацію.

Відео дня

Росіяни докладають зусилля, щоб зламати логістику українських оборонців, тому зараз для цього використовують наступну тактику. "Ворог своїми БПЛА намагається залітати до нас в тил, де наші злітні майданчики, вогньові засоби безпосередньо знаходяться. Детально кожен будинок відскановує. По виявленню, починає просто знищувати ці злітні майданчики і безпосередньо вогневі позиції. Ми це бачимо і відчуваємо, тому намагаємося маскувати якомога краще свої позиції. Але зараз земля замерзла і це робити дуже важко", - розповів "Титан".

Водночас, українські захисники також ламають логістичні маршрути ворога. "Застосовуємо так саме літальні апарати. Все фіксуємо і вже на підхваті, там де визначаємо точки перетину їхніх шляхів, ми намагаємося їх або мінувати, або відправляти туди безпосередньо FPV. Зараз стоїть задача максимально все мінувати для того, щоб зупинити темп противника, яким він йде",- підкреслив боєць.

Для своїх штурмів росіяни використовують "ранковий сіряк", а вночі намагаються пересуватись і накопичуватись. Українські захисники вже пристосувалися до такої тактики противника і за допомогою дронів ведуть постійний моніторинг ворожих дій.

"Холодна погода на інтенсивність бойових дій не впливає. У противника стоїть задача, я так розумію, максимально сунути вперед. Єдине на що впливає погода, те що нашім бійцям недостатня кількість обігріву, яку максимально стараємося забезпечити. Проте, окрім обігріву, потрібна ще провізія, продовольство та БК. Тому, це такий шалений логістичний шлях, який ми долаємо кожен день",- зауважив військовий.

Під час штурмів ворог техніку використовує дуже мало, тому що вся важка техніка противника, яка намагається їхати в бік українських позицій, знищується. Найбільш інтенсивно росіяни використовують безпілотні системи і особливо складно боротися з їхніми оптоволоконними дронами.

"Спочатку вони виявляють наші засоби, а тільки потім використовують FPV. Зараз оптоволокно вони масово використовують - це найбільша поки їх перевага, а з рештою FPV ми вже давно і ефективно боремося", - акцентував він.

У Торецьку українські захисники застосовують власну тактику для завдання втрат росіянам у живій силі. "Якщо ми виявляємо рух групи противника, то ми їх супроводжуємо повністю. Вона йде під нашим вогньовим контролем до того моменту, поки не буде знищена. Тобто, тоді коли ми її виявляємо, то спостереження ведеться вже безперебійно. І потім застосовується все - від мінометів і до скидів, до бомберів FPV. Тому, їм важко зараз просуватися. В нас вже є система за якою ми працюємо, вдосконалюємо і вона поки дієва",- констатував військовий.

Війна в Україні: новини

У населених пунктах Торецьк, Часів Яр і Білогорівка Донецької області тривають запеклі бої з армією РФ. Сили оборони намагаються стримувати ворожу навалу і завдавати загарбникам шалених втрат. За даними аналітиків проєкту DeepState, у період із квітня 2024 по лютий 2025 року, в боях за ці міста втрати російської армії склали понад 20 тис. військовослужбовців, з яких безповоротні - 7,5 тис.

Вас також можуть зацікавити новини: