Ворог намагається утримати захоплені території та не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Минулої доби українські військові відбили атаки російських окупантів в районах 9 населених пунктів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, противник обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди", - зазначили у Генштабі.

Війна в Україні: останні новини з фронту

Вночі президент Зеленський повідомив, що на Херсонщині з початку жовтня звільнено понад півтисячі квадратних кілометрів. Контрнаступ триває, захисники України вибивають рашистів з нашої землі. Також військовий експерт Жданов розповів, як ЗСУ будуть звільняти окупований Донбас. Він зазначив, особливої проблеми у цьому немає.

На тлі успіхів ЗСУ окупанти почали все частіше застосовувати іранські дрони-камікадзе. Зранку рашисти вперше атакували Запоріжжя такими беспілотниками. Проте, як зазначають в ISW, іранські БПЛА не вплинуть на хід війни, адже росіяни використовують їх для терору.

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