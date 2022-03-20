Основне почуття, яке нависає тягарем під час третьої фази психологічного спустошення, - апатія, зазначив радник глави Офісу президента.

Через війну в Україні з Російської Федерації до людей підкрадається третя фаза психологічного спустошення.

Основне почуття під час третьої фази психологічного спустошення - апатія, розповів радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

"...вона підкрадається на м'яких лапах (третя фаза психологічного спустошення - Ред.)... третя фаза характеризується апатією - основне... почуття, яка нависає тягарем, - апатія. Це означає багато цікавих речей - перше - ми дуже сильно стомилися всі, як не крути, як не храбрися... майже місяць в такому режимі - це перебір для будь-якої людини", - сказав він.

За його словами, друге - фронт загальмувався.

"З одного боку, добре - на нас не наступають, але з іншого боку і ми не наступаємо, і тому яскравих подій немає, які викликають сплеск емоцій, адреналіну, дозволяють порадіти...", - заявив радник глави ОП.

Арестович додав, що війна в Україні може тривати ще не менш як місяць.

"...попереду ще місяць, напевно, плюс-мінус - не менше", - сказав він.

Нагадаємо, російські війська увірвалися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

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