ССО показали знищення бази окупантів / facebook.com/usofcom/
Сили спеціальних операцій допомогли знищити базу окупантів, на якій вони зберігали боєкомплекти.
Про це повідомили у прес-службі ССО.
Зокрема, бійці ССО навели артилерію на склади з БК ворога. Завдяки злагодженій роботи вдалося ефектно ліквідувати лігво окупантів та знищити їхні боєкомплекти.
Видовище вдалося зафіксувати з повітря.
Раніше у Генштабі ЗСУ запевнили, що тотальний спротив російським окупантам продовжується. Так, ССО повністю знищили машини забезпечення, яким не вдалось дістатись до місця призначення.