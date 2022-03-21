Працювала артилерія за наведенням бійців Сил спецоперацій.

Сили спеціальних операцій допомогли знищити базу окупантів, на якій вони зберігали боєкомплекти.

Про це повідомили у прес-службі ССО.

Зокрема, бійці ССО навели артилерію на склади з БК ворога. Завдяки злагодженій роботи вдалося ефектно ліквідувати лігво окупантів та знищити їхні боєкомплекти.

Видовище вдалося зафіксувати з повітря.

Раніше у Генштабі ЗСУ запевнили, що тотальний спротив російським окупантам продовжується. Так, ССО повністю знищили машини забезпечення, яким не вдалось дістатись до місця призначення.

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