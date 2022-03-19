Техніка повністю вигоріла. Ремонту цей металобрухт не підлягає.

В російських військах значні проблеми з логістикою та забезпеченням. Наші Сили спеціальних операцій ЗСУ роблять все, аби ці проблеми стали ще більшими.

У Генштабі ЗСУ запевнили, що тотальний спротив російським окупантам продовжується. Так ССО повністю знищили машини забезпечення, яким не вдалось дістатись до місця призначення.

Техніка повністю вигоріла. Ремонту цей металобрухт не підлягає.

"А скоро забуяє зелень і наші сіроманці з Командування Сил спеціальних операцій ЗС України та досвідчені мисливці з Територіальна оборона ЗС України прискорять "демілітаризацію" збройних сил Росії", – зазначили в Генштабі ЗСУ.

Зазначимо, що напередодні українські захисники знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області. Втрати ворога наразі уточнюють.

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