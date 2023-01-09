Під час останнього обміну повернулося 8 оборонців Маріуполя, серед яких і військові з "Азовсталі".

Співзасновниця Асоціації родин захисників Азовсталі Галина Клемпоуз заявила, що в російському полоні досі перебувають близько двох тисяч захисників "Азовсталі". Серед полонених – жінки і чоловіки.

Як зазначила Клемпоуз в ефірі телеканалу "Еспресо", під час останнього обміну повернулося 8 оборонців Маріуполя. Деякі з них перебували на "Азовсталі".

"Ми не можемо публікувати точну кількість, бо це може вплинути на ситуацію. В полоні досі перебуває близько двох тисяч оборонців Азовсталі – жінки і чоловіки", – додала вона.

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Клемпоуз також розповіла про те, скільки триває проходження всіх потрібних процесів після повернення з полону.

"Це досить індивідуальні процеси. Якогось певного часу на певні процедури визначити неможливо, все залежить від стану здоров'я. Якщо брати узагальнено – то це місяць-півтора бажано їх не турбувати. І щоб вони перебували під наглядом лікарів з опікою рідних людей поруч. Це індивідуальні моменти, бо багато хто отримав поранення в Маріуполі, багато захисників отримали загострення стану свого здоров'я під час полону. Конкретних термінів назвати нереально", – резюмувала вона.

Звільнення українських військових з полону

В неділю, 8 січня, відбувся черговий вдалий обмін полоненими між Україною і Росією. Україна повернула додому 50 воїнів – 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.

У 2022 році з російського полону вдалося звільнити майже 1600 осіб, серед яких 1464 військовослужбовців і 132 цивільних. Обміни полоненими відбувалися спільними зусиллями офісу Президента, ГУР МОУ, СБУ та Мінреінтеграції.

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