Сили оборони України також продовжують стримувати наступ загарбницьких військ в районі міста Мар’їнка.

На Куп’янському напрямку Збройні сили України відбили атаки російських окупантів східніше Берестового Харківської області. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що протягом доби відбулося близько 20 бойових зіткнень.

"На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області", - повідомили у Генштабі і додали, що артилерійських і мінометних обстрілів противника на цьому напрямку зазнали п’ять населених пунктів Харківської області.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка та Побєди Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Кліщіївки, Білої Гори та Костянтинівки, а від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На Лиманському напрямку загарбники, зокрема завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки, Серебрянки і Спірного на Донеччині; на Авдіївському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Авдіївки, а артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку ворог, зокрема завдав авіаційного удару в районі Старомайорського.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує свої основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Зміївки Херсонської області, а артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань виявлено не було.

Яка ситуація на фронті - інформація від військових

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 30 липня, командир відділення аеророзвідки 17-ї окремої танкової бригади В’ячеслав Воробйов заявив, що в центрі Бахмута, який росіяни вважають стратегічно важливим містом, спостерігається раптове затишшя через активні дії ЗСУ на флангах.

За його словами, в самому Бахмуті активно діє українська авіаційна розвідка, яка відпрацьовує цілі, щоб тримати ворога в напрузі.

Також речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують утримувати ініціативу, давити на ворога, проводити штурмові дії. Водночас, за його словами, на Лимано-Куп'янському напрямку окупанти намагаються перехопити ініціативу і вести наступальні дії.

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