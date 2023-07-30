Росіяни не виходять з Бахмуту попри втрати, проте для ЗСУ це вигідно.

В центрі Бахмута, який росіяни вважають стратегічно важливим містом, спостерігається раптове затишшя через активні дії ЗСУ на флангах.

Про це сказав командир відділення аеророзвідки 17-ї окремої танкової бригади В’ячеслав Воробйов в ефірі телемарафону. "Сьогодні напрочуд тихо… я знаходжусь на позиціях в самому Бахмуті…Це пов’язано з активністю, які наші хлопці ЗСУ ведуть на флангах Бахмута. Тобто Кліщіївка, Андріївка. Саме там зараз більш активна частина працює ніж центр Бахмуту", - сказав військовий.

За його словами, в самому Бахмуті активно діє українська авіаційна розвідка, яка відпрацьовує цілі, щоб тримати ворога в напрузі.

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Воробйов зазначив, що дуже багато ворогів сховалося в самому Бахмуті. Тому відпрацювання по ним відбувається цілодобово.

Військовий повідомив, що росіяни дійсно намагаються втримати Бахмут будь якою ціною, проте ЗСУ це вигідно.

"Якби ми по ним не працювали, вони не полишають Бахмут. Я думаю, це єдине свідчення того, що вони не ідуть з Бахмута, як би ми їх не піджимали по флангах. Вони будуть триматись до останнього і для нас це вигідно – будемо обходити", - додав він.

Ситуація в Бахмуті

За даними видання The Times, російська оборона в Бахмуті слабшає, ЗСУ виходять на найважливіші висоти, змушуючи РФ виділяти додаткові резерви і завдаючи ударів по складах з боєприпасами в тилу.

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