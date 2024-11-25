За словами начальника Генштабу, Куп'янськ надійно обороняється.

Збройні сили України відбили всі атаки окупаційної армії на місто Куп'янськ. Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич розповів в ефірі телемарафону про поточну обстановку.

"Всі атаки на Куп'янськ були відбиті, противник був знищений. На цей час загрози Куп'янську як місту немає", - зазначив він.

За словами начальника Генштабу, надалі будуть вжиті всі відповідні заходи для того, щоб посилити угруповання військ та наростити його.

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"Куп'янськ надійно обороняється підрозділами, які знаходяться там", - підсумував Баргилевич.

Війна в Україні - бої за Куп'янськ

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявив, що ворог вже знаходиться за 2,5−3 кілометри від міста Куп’янськ.

Військовий експерт, колишній прес-секретар Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов сказав, що ситуація в районі міста Куп'янськ Харківської області досить динамічна, оскільки росіяни не припиняють спроб прорвати лінію фронту в цьому районі.

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка Юрій Федоренко заспокоїв, що росіяни навряд зможуть захопити цей населений пункт до кінця цього року.

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