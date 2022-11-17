Наші воїни уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 3 склади боєприпасів ворога.

За добу наша авіація завдала ударів по 2 позиціях ЗРК противника.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також зазначили, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об’єкти окупантів.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, станом на 16 листопада втрати ворога склали близько 82 тисячі 710 чоловік особового складу.

Генерал США Марк Міллі заявив, що Росія програла стратегічно, оперативно і тактично у війні проти України.

Водночас міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін вважає, що зимова погода буде на стороні української армії, оскільки вона буде краще оснащеною і продовжить знищувати російські шляхи забезпечення.

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