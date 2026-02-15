Таємниця 'стертих' плівок розкрита: чому NASA знищило оригінали висадки на Місяць

Оригінальні магнітні стрічки з високоякісним записом першого висадження людини на Місяць були безповоротно втрачені.

Плівки, що містили оригінальну високоякісну трансляцію висадки "Аполлона-11" на Місяць, були стерті після того, як NASA тихо відправило їх у немарковане сховище. Хоча інші записи історичної місії 1969 року збереглися, новина про зникнення частини відеоматеріалів підживила дикі теорії змови: нібито агентство приховує те, що насправді побачили астронавти, або взагалі інсценувало всю місію.

Тепер світло на долю "стертих" плівок пролив Тім Додд, більш відомий як YouTube-блогер Everyday Astronaut. За його словами, втрачені кадри представляли собою лише набір резервних магнітних стрічок з необробленим сигналом з космосу, пише Daily Mail. Додд пояснив: в NASA вважали ці резервні копії не настільки важливими, оскільки всі основні дані, відео та радіосигнали були успішно передані в Х'юстон і транслювалися в прямому ефірі по телебаченню.

Резервні копії історичної місії "Аполлона-11" були помилково перезаписані, коли NASA повторно використовувало старі магнітні стрічки через дефіцит носіїв у 1970-х і 1980-х роках. За його словами, на той час ніхто не міг передбачити, що майбутні технології дозволять поліпшити роздільну здатність (апскейлінг) необроблених кадрів для підвищення якості, що сьогодні стало реальністю.

Проте, у NASA як і раніше зберігаються тисячі годин даних, що доводять реальність першої висадки на Місяць, включаючи версії телеметрії, аудіо та відео із записів Х'юстона, нехай і в нижчій якості.

Додд додав, що у космічного агентства також збереглася вражаюче чітка 70-міліметрова плівка з камер, які астронавти "Аполлона" використовували прямо на Місяці. Плівка такого класу використовується в фільмах IMAX навіть через 57 років.

Технічні деталі втрати

Додд, який створює освітні відео про ракети, освоєння космосу та історію NASA, детально розібрав, що саме сталося зі стертими записами, почавши з того, як сигнал передавався з "Аполлона-11" на Землю.

Пряма трансляція з Місяця надходила на приймальні станції (включаючи одну в пустелі Мохаве в Каліфорнії), а потім розділялася на два потоки.

Перший потік йшов до Центру управління польотами в Х'юстоні для моніторингу в реальному часі. Там записувалася вся телеметрія про стан корабля, аудіо та відео. Відео в ЦУПі конвертувалося з місячного формату "повільної розгортки" (slow-scan) в стандартний телевізійний формат NTSC за допомогою методу "кінескопа" – по суті, агентство знімало зображення з монітора на камеру, щоб зробити його придатним для ТБ-трансляції. Саме цю конвертовану версію публіка бачила вдома по телевізору в 1969 році. За словами Додда, вона була нижчою за якістю, ніж відео на магнітних стрічках, але для того часу – "досить хорошою". Другий потік містив сиру резервну копію, яка записувалася безпосередньо на великі магнітні стрічки. Котушки були приблизно фунт (30 см) завширшки і виглядали як гігантські аудіокасети.

NASA розглядало ці стрічки як страховку на випадок, якщо зв'язок між "Аполлоном-11" і Х'юстоном перерветься. У кризовій ситуації агентству могло знадобитися проаналізувати сирі дані, щоб зрозуміти, що пішло не так. Але нічого цього не сталося.

"У них була трансляція. Не було такого, що ефір перервався і вони втратили сигнал", – пояснив Додд в інтерв'ю.

Чому польоти припинилися

Однак подкастер і ведучий YouTube визнав, що у скептиків є один складний аргумент, коли справа доходить до суперечок про реальність висадки на Місяць – загадка того, чому місії припинилися в 1972 році. Додд сказав Джонсу, що справжньою причиною зупинки американських місячних місій стала колосальна економічна вартість будівництва і запуску ракет Saturn V.

"Я розумію розчарування: мовляв, ми зробили це 54 роки тому і втратили цю можливість. Але ми також витратили 300 мільярдів доларів у перерахунку на сучасні гроші, щоб потрапити туди", – сказав він.

І додав: "У нас було побудовано ще три ракети та обладнання, був екіпаж для цього, а ми просто сказали: "Ай, воно того не варте". Ось що мене засмучує".

