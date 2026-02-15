Стубб не повірив у м'які запевнення Рубіо про незмінні відносини США та ЄС, - Politico

Президент Фінляндії впевнений, що США остаточно змінили пріоритети, і Європа тепер посідає не перше місце.

Цього року представник США на Мюнхенській конференції з безпеки, державний секретар Марко Рубіо, зайняв менш агресивну позицію, ніж минулого року демонстрував віцепрезидент Джей Ді Венс. Однак, як пише Politico, один з головних європейських посередників Трампа, президент Фінляндії Александер Стубб, розглядає її як зміну тону, а не суті.

"Американська зовнішня політика змінилася", – розповів Стубб виданню, вказавши на Стратегію національної безпеки США, яка містить жорсткі висловлювання в бік американських союзників у Європі.

Він сказав: "Американський підхід поєднує ідеологію та ієрархію. Один вимір є ідеологічним: це виразно в дусі MAGA… а друга лінія – це принцип "Америка понад усе".

Видання наголосило, що згідно зі словами Рубіо, США все ще розглядають європейські країни як союзників. Окрім того, посол США в НАТО Метью Вітакер, близький союзник Трампа, сказав у інтерв'ю Politico, що "Американці не йдуть".

Але Стубб зазначив, що коментарі Рубіо щодо Америки, яка перекладає тягар звичайної оборони на Європу, зосереджуючись на Західній півкулі та Азії, не так вже й відрізняються від минулорічних коментарів Венса.

"Я думаю, що ми знизили температуру в трансатлантичних відносинах", – сказав Стабб, зазначивши, що він розмовляв з Рубіо приблизно півгодини після виступу, додавши: "Ми поважаємо суверенний вибір країн".

Коментарі Рубіо продемонстрували чіткий порядок пріоритетів для Вашингтона. За його словами номером першим є Західна півкуля, другим - Індо-Тихоокеанський регіон, а Європа це третій пріоритет. Стубб додав, що європейці повинні зрозуміти зміну в американській політиці.

Президент Фінляндії також наголосив, що партнерство залишається незмінним. Військова інтеграція Фінляндії зі Сполученими Штатами передує членству в НАТО, і двостороння співпраця "краща, ніж будь-коли".

Він стверджує, що трансатлантичні відносини не закінчуються, а розвиваються до іншого балансу ролей.

"В інтересах Сполучених Штатів мати дуже сильні оборонні сили у Фінляндії, Швеції та Норвегії", – сказав Стубб, запропонувавши продовжувати співпрацю.

Виступ марко Рубіо

Нагадаємо, що державний секретар США Марко Рубіо виступив у Мюнхені з промовою, в якій говорив про прагнення "Зробити Америку знову великою". Він підкреслив спільну спадщину Європи та Америки й спільні християнські цінності.

Він також торкнувся теми війни в Україні, наголосивши, що у цій війні може не бути відвертої поразки однієї зі сторін на полі бою. Однак, пікерслив він, Росія не досягла в Україні своїх стратегічних цілей.

