Росіяни штурмують у напрямку Борової: у 3 ОШБр розкрили плани ворога на Харківщині

Росіяни намагаються вийти на берег річки Оскіл, захопити місто Борова та сусідні населені пункти на Харківщині, щоб далі наступати на Ізюм. Про це розповів заступник командира відділення комунікацій 3 ОШБр Дісней в ефірі каналу Київ24.

"Так, як вони хочуть захопити Лиман і продовжувати наступати на Слов'янськ і Краматорськ, так вони хочуть наступати на місто Ізюм, захопивши Борову", - зазначив військовий.

Він наголосив, що при цьому окупанти особливих успіхів не мають, мовляв, вони вже багато разів казали, що захоплять ось-ось.

"Але наша бригада стоїть на цьому напрямку, вже скоро буде другий рік, і ми ще й досі стоїмо, нікуди не відходити не збираємося", - запевнив Дісней і додав, що усе завдяки українським пілотам FPV та НРК, які "дуже добре працюють".

Ситуація на фронті

Як повідомляв раніше УНІАН, за словами військового експерта Івана Тимочка, пік можливостей росіян на фронті почав спадати. Він назвав чотири аргументи на підтвердження своїх слів: неможливість компенсувати втрати шляхом контрактів прихованої мобілізації; технологічного прориву у Росії не передбачається; і Європа, і Америка демонструють готовність тиснути на Росію; Китай заявив, що він і далі підтримує територіальну цілісність України.

Тим часом пілот батальйону безпілотників "Шершнів Довбуша" 68 ОЄБр із позивним Гусь розповів про сильний тиск ворога під Покровськом. За його даними, ворог тисне на Гришине, щоб захопити його і там накопичити свої війська для подальшого просування на північ.

Згідно з останнім оновленням DeepState нещодавно Сили оборони відкинули росіян поблизу Вербового на Дніпропетровщині. Водночас армія РФ просунулася у Ступочках та поблизу Закітного на Донеччині.

