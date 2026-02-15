Навроцький зробив заяву про 'ядерний проект' Польщі

У Варшаві бояться, що агресія Росії може торкнутися і Польщі.

Польщі час замислитися про власну ядерну зброю з огляду на зростаючу загрозу з боку Росії. Про це заявив президент країни Кароль Навроцький в інтерв'ю польському телебаченню, пише Bloomberg

"Я великий прихильник приєднання Польщі до ядерного проекту. Ми є країною, яка знаходиться прямо на межі збройного конфлікту, і ми знаємо, яке ставлення агресивної, імперської Російської Федерації до Польщі", – сказав він.

Разом з тим Навроцький не наважився сказати, чи справді Польща готова розпочати роботу зі створення ядерної зброї. Він наголосив, що у питанні озброєнь Польща повинна йти шляхом дотримання міжнародного права.

Відео дня

На зауваження, що Варшава свого часу підписала договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Навроцький відповів, що Польщі "потрібно діяти в певному напрямку, щоб ми могли розпочати роботу".

Ядерна зброя у світі

Як писав УНІАН, угода між Росією та США про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, відома як Договір СНО-III, офіційно припинила свою дію 5 лютого 2026 року, і не було досягнуто домовленості про нову угоду або формальне продовження. Договір встановлював взаємні ліміти для стратегічних ядерних боєголовок та засобів їх доставки, і його кінець залишає дві найбільші ядерні держави без юридично обов’язкових обмежень на ці арсенали вперше за понад п’ять десятиліть.

Також ми писали, що жителі країн Заходу дедалі частіше вважають, що ризик Третьої світової війни протягом найближчих п’яти років є реальним. Попри це, готовність населення платити за різке збільшення оборонних бюджетів, зокрема через підвищення податків чи скорочення соціальних послуг, залишається обмеженою, що ускладнює посилення безпеки.

