Рубіо висловився про 'вассалів США' в Європі

Американці запевняють, що не хочуть виходити з НАТО.

США хочуть, аби європейські уряди були здатні захистити власні народи. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо під час брифінгу у Словаччині, повідомляє Clash Report.

"Ми не хочемо, щоб ви залежали від нас. Ми не просимо вас бути васалами Сполучених Штатів. Ми хочемо бути вашими партнерами", - заявив він.

За словами Рубіо, найважливішим обов'язком будь-якого уряду є захист власного народу і держави.

"Саме тому, до речі, ми говоримо про важливість того, щоб наші партнери мали можливості в НАТО", - зазначив держсекретар.

Рубіо наголосив, що Вашингтон хоче мати сильних союзників, і це не варто сприймати, як бажання США покинути НАТО.

"Ми хочемо сказати, що чим сильніші наші союзники, тим сильніші ми всі разом", - додав він.

Промова Рубіо на Мюнхенському форумі безпеки

Як писав УНІАН, виступ державного секретаря США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки оглядачі розцінили як спробу заспокоїти європейських союзників. У своїй промові він підкреслював історичні зв’язки між США та Європою та закликав до відродження трансатлантичного альянсу. Однак цей виступ не зняв глибокої недовіри між союзниками.

Європейські лідери сприйняли його м’який тон як поліпшення риторики, але вважають, що суть американської політики щодо них майже не змінилася. Зоокема залишається напруженість у відносинах через низку кроків адміністрації президента США Дональда Трампа, включно з розбіжностями у питаннях енергетичної політики та безпеки.

