Персонал російських лікарень примушують віддати на лікування загарбників частину зарплати.

Російських медиків попросили "скинутися" на лікування десятків тисяч поранених в Україні окупантів. Водночас проханням це важко назвати, адже відмовитися вони не можуть.

Про це пише The Bell з посиланням на чотирьох працівників Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА) РФ.

Медики розповіли, що отримали від центрального апарату розпорядження пожертвувати частиною своєї зарплати на лікування поранених солдат.

Медикам пропонують підписати заяви про "утримання із зарплати пожертв" в обов'язковому порядку. Мови про добровільний збір коштів не було, стверджують четверо медпрацівників.

"Начальники відділень нам пояснювали, що повинні забезпечити 100% охоплення: від двірників до всіх завідувачів відділень", – сказав один з медиків.

У заявах відразу зазначили суму "пожертв". Для медсестер, залежно від наявності категорії, вони починалися від 3,5 тисячі рублів, для лікарів - від 7,7 тисячі рублів. Тих, хто відмовлявся від цієї "ініціативи", відправляли на "бесіду до головного лікаря".

Кошти почали збирати з 18 березня, після селекторної наради за участю керівника ФМБА Вероніки Скворцової.

Як повідомляв УНІАН, російська пропаганда досі приховує нищівні поразки своєї армії в Україні, придумуючи нові фейки. Нещодавно окупанти запустили фейк про "успіхи в Маріуполі", але зганьбилися.

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