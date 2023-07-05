Олексій Громов зазначив, що ЗСУ мають можливість знищувати критично важливі військові об'єкти окупантів.

Українські військові підтвердили удари по мостах в районі Чонгара ракетами Storm Shadow. Їх дальність становить 250 кілометрів.

"Окремої уваги заслуговують крилаті ракети Storm Shadow класу "повітря-земля", за допомогою яких ми маємо можливість знищувати критично важливі військові об'єкти противника на відстані до 250 кілометрів. Свідченням ефективності крилатих ракет даного класу є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгара, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами", - заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

При цьому він вказав, що завдяки цим ракетам під постійним вогневим впливом знаходяться пункти управління та зберігання матеріально-технічних засобів противника.

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Удар по Чонгарському мосту - що відомо

Росіяни поскаржилися, що по Чонгарському мосту на адмінкордоні між тимчасово окупованим Кримом та Херсонщиною вдарили вранці 22 червня 2023 року. Херсонський гауляйтер Володимир Сальдо тоді заявив, мости нібито пошкодили ракетами Storm Shadow.

Через цю атаку в окупантів виникли проблеми з логістикою. У британській розвідки повідомили, що загарбникам доведеться витрачати більше часу для забезпечення військ через інші шляхи, в той числі шлях через Армянськ.

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