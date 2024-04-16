В останню мить Київ передумав з невідомої причини.

Росія та Україна протягом двох місяців вели переговори з Туреччиною стосовно угоди щодо забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі. Сторони навіть узгодили текст, який мала оголосити Анкара, але Київ раптово передумав.

Про це повідомили Reuters чотири людини, знайомі з цією справою. За словами джерел, переговори відбувалися за посередництва Туреччини після підштовхування ООН.

Зазначається, що угода "щодо забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Чорному морі" була досягнута в березні. Хоча Україна не хотіла її офіційно підписувати, Київ дав згоду на те, щоб президент Туреччини Таїп Ердоган оголосив про це 30 березня.

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"В останню хвилину Україна раптово вийшла, і угода була зірвана", — повідомило одне з джерел, що підтвердили й троє інших співрозмовників.

Росія, Україна і Туреччина відмовилися від коментарів. Люди, з якими спілкувалось агентство не знали, що спонукало Київ до такого рішення.

У тексті угоди йдеться, що Туреччина "в рамках своїх посередницьких зусиль" досягла домовленостей з Україною та Росією "про забезпечення вільного та безпечного плавання торговельних суден у Чорному морі" відповідно до Конвенція Монтре про режим проток. Ця угода 1936 року дає Туреччині контроль над Босфором і Дарданеллами та право регулювати транзит військових кораблів. Також документ гарантує вільний прохід цивільних суден у мирний час і обмежує прохід суден, які не належать чорноморським країнам.

Відповідно до угоди, майже оголошеної 30 березня, і Москва, і Київ мали б запропонувати гарантії безпеки торговим суднам у Чорному морі, зобов’язавшись не наносити ударів, не захоплювати чи обшукувати їх, доки вони порожні або оголошені невійськовими.

"Ці гарантії не поширюються на військові кораблі, цивільні судна, що перевозять військові вантажі (за винятком морських перевезень, узгоджених Сторонами в рамках міжнародних місій)", — йдеться в проекті угоди.

Договір мав набути чинності з моменту оголошення.

Судноплавство у Чорному морі

В середині липня 2023 року Росія відмовилась продовжувати участь в "зерновій угоді".

Попри це, у грудні 2023 року Україна експортувала через свої порти рекордну після вторгнення РФ кількість сільськогосподарської продукції. Цього вдалось досягти завдяки створенню експортного маршруту морських перевезень. Експорт перевищив щомісячні обсяги, досягнуті в рамках "зернової угоди", яка працювала за посередництва ООН і Туреччини, коли кораблі перевіряли росіяни.

"Україна досягла цього, оскільки не дозволила російському Чорноморському флоту діяти у західній частині Чорного моря, де він перебуває під загрозою з боку українських ракет та безпілотних надводних кораблів", - пояснила британська розвідка.

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