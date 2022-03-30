Однак рішення про постачання зброї в Україну ухвалюватиме спеціальний комітет при Міноборони Німеччини.

Україна зможе самостійно закуповувати озброєння у оборонних підприємств Німеччини. Попередньо вже обговорена покупка озброєння і обладнання на суму 300 млн євро, які можуть бути доставлені в Україну в найкоротші терміни.

Про це повідомляє німецьке видання Süddeutschen Zeitung.

Рішення про постачання зброї в Україну ухвалюватиме спеціальний комітет при Міноборони Німеччини. Мова йде не про озброєння і техніку зі складів Бундесверу, а про товари, які оборонні підприємства можуть поставити відразу або без особливого попереднього повідомлення.

Україна зможе придбати у оборонних підприємств Німеччини озброєння та обладнання, яке раніше замовляла. Всього в списку близько 200 найменувань, а саме 2650 протитанкових гранатометів і мінометів, броньовані машини і автобуси, 18 розвідувальних безпілотників (вони можуть бути доставлені Україні негайно), 3000 приладів нічного бачення, тисячі бронежилетів і касок.

Як повідомляв УНІАН, минулими вихідними президент України Володимир Зеленський знову закликав країни Заходу підтримати Україну поставками зброї. До цього українська сторона неодноразово звинувачувала Німеччину у тому, що вона виявляла нерішучість, а потім не надавала достатню кількість військової техніки.

Перед вторгненням Росії в Україну Німеччина відмовилася постачати зброю, надавши замість неї тільки 5000 захисних касок. Однак з початком повномасштабної війни федеральний уряд змінив свою позицію.