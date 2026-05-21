Після відбиття російських атак комплекси ППО в Україні напівпорожні, - Ігнат

Питання поновлення запасів ракет-перехоплювачів для засобів ППО завжди є дуже гострим.

Україна регулярно інформує міжнародних партнерів, що ракет до комплексів протиповітряної оборони (ППО) бракує. Українські комплекси після кожної російської масованої атаки постійно потребують поповнення ракетами-перехоплювачами і антибалістикою.

Про це начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в етері телеканалу Новини.LIVE.

"Ми просили закрити небо літаками ще у 2022 році і дати нам системи, тому що розуміли, що непросто буде протистояти тій армаді російській, великим їхнім потужностям. Спочатку ми отримали системи Nasams, потім Iris-T, потім вже F-16 з’явились… Потім воно нарощувалось. Ми маємо цілі батареї, дивізіони. Літаків стає більше, але питання ракет не знімається", - повідомив Ігнат.

За його словами, питання ракет-перехоплювачів до ППО завжди було гострим.

"Кожен рік ми говоримо, що нам бракує ракет. Тому що кожен рік вони нас атакують сотнями і сотнями", - додав Ігнат.

Він повідомив, що минулої зими Росія запустила 720 ракет проти України. Тому Повітряним силам потрібно дедалі більше засобів захисту від ворожих ракет.

"Були б ракети (перехоплювачі), ми можемо все. Ми можемо маневрувати, ми можемо воювати безкінечно, як-то кажуть. Хотілося б не безкінечно… Але нам потрібно чимось захищатися. Тому ті меседжі, про які ми говорили, що дійсно - проблематика ракет є, комунікація з партнерами проводиться", - сказав Ігнат.

Зокрема, каже він, українське військово-політичне керівництво постійно на контакті з партнерами в межах формату "Рамштайн" і в різних інших переговорних закритих групах щодо надання Україні бодай якоїсь кількості ракет-перехоплювачів для ППО.

"От ми відбили атаку, все - комплекси стоять напівпорожні. Нам треба чимось поповнити, бо наступна атака може призвести до втрати того чи іншого об’єкта, до потрапляння ракет в будинки і т.д. Це питання не закривається. Воно постійне", - сказав Ігнат.

Масштабна атака РФ 13-14 травня

Як повідомляв УНІАН, 13-14 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні. За даними президента Володимира Зеленського, ворог запустив по регіонах більш ніж 1560 дронів і 56 ракет.

Ігнат попереджав, що після масованого обстрілу 14 травня вірогідність повторних ракетних атак Росії по Україні залишається високою.

