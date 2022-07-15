Всього було випущено три ракети типу "Калібр".

Росіяни завдали удари по Вінниці 14 липня із малого ракетного корабля РФ.

Про це повідомили у Facebook Оперативного командування "Південь".

Ракетну атаку російські окупанти здійснили біля мису Фіолент (поблизу Севастополя) в тимчасово окупованому Криму. Всього було випущено три ракети типу "Калібр".

"Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари. Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент був здійснений пуск трьох ракет типу "Калібр", що потрапили по Вінниці", - йдеться в повідомленні ОК.

Також наголошується, що через наростання шторму корабельне угруповання ворожого флоту знову змінило склад: у готовності до ракетних ударів знаходяться три ракетні кораблі з 24 ракетами на борту, також залучені два великі десантні кораблі.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 липня, російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Загалом пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та більш як 40 автомобілів.

За даними станом на 22.00 14 липня, у Вінниці в результаті ракетного удару загинули 23 людини, госпіталізовані 66, триває пошук 39 осіб. За меддопомогою загалом на цей час звернулися 117 осіб.

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