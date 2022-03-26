Ворог планує проводити ворожу агітацію серед місцевих жителів.

Російські окупанти встановили в центрі Енергодара супутникову тарілку для забезпечення мовлення.

Про це повідомляє в Telegram Енергоатом. Ворог планує проводити ворожу агітацію серед місцевих жителів.

"У центрі Енергодара поруч з міською радою, на будівлі вузла зв'язку Запорізької АЕС, окупанти встановили свою тарілку для забезпечення мовлення та проведення ворожої агітації серед городян", — йдеться в повідомленні.

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