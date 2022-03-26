Відомо, що обіцяна оплата за участь – 1200 рублів.

Російські загарбники планують проведення проплаченого мітингу на підтримку "російської влади" у захопленому Мелітополі.

Про це повідомляє Запорізька ОВА з посиланням на дані СБУ.

"Окупантами РФ заплановане проведення о 8:00 26 березня на центральній площі міста Мелітополь проплаченого мітингу, спрямованого на підтримку "російської влади". Відомо, що обіцяна оплата за участь – 1200 рублів. Усім охочим "підзаробити", тим самим зраджуючи власну Батьківщину, необхідно буде тримати російський окупаційний прапор та "щиро" радіти на відеокамери", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в захоплених Мелітополі і Енергодарі намагаються надати максимальне сприяння місцевим фермерам, аби ті постачали з тимчасово окупованою території АР Крим добрива, паливо та інших стратегічних матеріали, задля прискорення посівних робіт.

Як повідомляв УНІАН, у Мелітополі самопроголошена очільниця окупаційної адміністрації Галина Данильченко видала особистий наказ заборонити видавати гуманітарну допомогу. Раніше їй оголосили про підозру за фактом державної зради.

Крім цього, на околицях Мелітополя російські окупанти розмістили власну військову базу біля місцевого військового аеродрому.

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