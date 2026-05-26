Названо найочікуванішу гру червня у Steam: це рімейк культової RPG

Найбільше користувачі чекають на ремейк першої "Готики".

На сайті SteamDB сформувався список найочікуваніших ігор червня 2026 року в сервісі Valve. Лідером став рімейк першої "Готики", до релізу якої залишилося менше ніж два тижні. До списку бажаного її додали 103,6 тис. користувачів.

На другому місці з результатом 70,7 тисяч опинилася гра на виживання Solarpunk, а на третьому – фентезійна екшен-RPG Fatekeeper (58 тис. геймерів).

ТОП-10 найбільш очікуваних PC-ігор червня за версією SteamDB:

Рімейк "Готики"; Solarpunk; Fatekeeper; Hell Let Loose: Vietnam; Shift At Midnight; Killer Bean; SpaceCraft; Witchspire; Voidling Bound; STARSEEKER: Astroneer Expeditions.

Відео дня

До цього стала відома найбажаніша гра в Steam за весь час. Раніше список очолювала Subnautica 2, але після її виходу в ранньому доступі місце знову зайняв MOBA-шутер Deadlock.

Нагадаємо, рімейк "Готики" вийде вже 5 червня 2026 року. Пограти в нього можна буде на ПК, Xbox Series і PS5. Творці обіцяють "вірність духу оригіналу", але з сучасною графікою на Unreal Engine 5, бойовою системою та адаптацією під контролери.

Вас також можуть зацікавити новини: