Названо найочікуванішу гру червня у Steam: це рімейк культової RPG

На сайті SteamDB сформувався список найочікуваніших ігор червня 2026 року в сервісі Valve. Лідером став рімейк першої "Готики", до релізу якої залишилося менше ніж два тижні. До списку бажаного її додали 103,6 тис. користувачів.
На другому місці з результатом 70,7 тисяч опинилася гра на виживання Solarpunk, а на третьому – фентезійна екшен-RPG Fatekeeper (58 тис. геймерів).
ТОП-10 найбільш очікуваних PC-ігор червня за версією SteamDB:
- Рімейк "Готики";
- Solarpunk;
- Fatekeeper;
- Hell Let Loose: Vietnam;
- Shift At Midnight;
- Killer Bean;
- SpaceCraft;
- Witchspire;
- Voidling Bound;
- STARSEEKER: Astroneer Expeditions.
До цього стала відома найбажаніша гра в Steam за весь час. Раніше список очолювала Subnautica 2, але після її виходу в ранньому доступі місце знову зайняв MOBA-шутер Deadlock.
Нагадаємо, рімейк "Готики" вийде вже 5 червня 2026 року. Пограти в нього можна буде на ПК, Xbox Series і PS5. Творці обіцяють "вірність духу оригіналу", але з сучасною графікою на Unreal Engine 5, бойовою системою та адаптацією під контролери.