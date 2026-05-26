Вживані кросовери, які розкуповують українці: названо найпопулярніший

Volkswagen Tiguan цінують за баланс ціни, якості, практичності та високої ліквідності на вторинному ринку.

З січня по квітень 2026 року український автопарк поповнився на 69,7 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих із-за кордону. Абсолютну більшість становили кросовери – 53%, хоча торік показник становив 47%, повідомляє "УкрАвтопром".

Найпопулярнішим в цьому сегменті став Volkswagen Tiguan. Його цінують за баланс ціни, якості, практичності та високої ліквідності на вторинному ринку. Tiguan добре адаптований до українських доріг, пропонуючи просторий салон, надійні двигуни та гарну прохідність.

На другій позиції розташувався Audi Q5, який обирають не лише через універсальність, а й через престижність бренду. На третьому місці опинився Nissan Rogue, який полюбляють за економічні двигуни, просторий салон і відносно невисоку ціну на вторинному ринку.

Відео дня

ТОП-10 найпопулярніших вживаних кросоверів:

Volkswagen Tiguan – 2825 од.; Audi Q5 – 2574 од.; Nissan Rogue – 2379 од.; Ford Escape – 1513 од.; Nissan Qashqai – 1412 од.; Mazda CX-5 – 1347 од.; BMW X3 – 1112 од.; Audi Q7 – 1044 од.; BMW X5 – 1029 од.; Hyundai Tucson – 888 од.

Середній вік вживаних SUV, які цього року перейшли на українські номери, становить вісім років.

Авторинок України – останні новини

Минулого місяця українці придбали 1252 легкові автомобілі, імпортовані з Китаю. Порівняно з квітнем 2025 року попит на такі авто знизився на 0,3%. Серед нових автомобілів китайського походження лідером продажів став бюджетний кросовер BYD Sea Lion 06.

Крім того, за минулий місяць українці придбали 3,9 тисячі вживаних легкових автомобілів зі США. Найбільшу частку серед них становили бензинові авто – 55% від загального обсягу. Серед моделей лідером став кросовер Ford Escape.

Вас також можуть зацікавити новини: