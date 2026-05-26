Переговірникам Трампа слід приїхати в Україну: WSJ назвав головну причину

Якби вони приїхали, то на власні очі побачили б, що українці не втрачають надії на США.

Президент США Дональд Трамп хоче виглядати нейтральним посередником і покласти край війні Росії проти України, але його головний переговірник був у Москві щонайменше 7 разів і ніколи не був у Києві.

Як пише у колонці для The Wall Street Journal (WSJ) наукова співробітниця Гудзонського інституту Ребекка Генрікс, насправді команді американських переговірників було б розумно приїхати до Києва.

"Їм слід поспостерігати за роботою центру управління безпілотниками та дізнатися про підприємливість і винахідливість приватних осіб, які впроваджують інновації, адаптуються і роблять Україну перспективним місцем у вільному світі для ведення бізнесу", – написала вона.



Генріхс додала, що, відвідавши країну, можна побачити, що пересічні українці зберігають надію на США і на Трампа.

"Відвідування країни також чітко показує, що українці захищають свій дім від країни, яка також розглядає Америку і Захід як ворогів", - констатувала аналітик.

У своїй колонці Генріхс навела як приклад слова держсекретаря США Марко Рубіо про те, що Америка не зацікавлена в тому, щоб бути хранителем керованого занепаду Заходу, і зазначила, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений саме в прискоренні цього занепаду.

"Підтримка перемоги України - найкращий спосіб закінчити війну, і це відповідає баченню Рубіо, а не Росії", - підсумувала аналітик.

Переговори про закінчення війни в Україні

Наприкінці зими переговори про закінчення війни РФ проти України зайшли в глухий кут і на даний час жодних зрушень не передбачається.

І в Європі, і в Україні констатували, що справа не зрушується з мертвої точки. Хоча сьогодні держсекретар США Марко Рубіо несподівано голосно заявив, що США хочуть зробити все можливе, аби війна в Україні закінчилася. Він висловив готовність Вашингтона стати посередником у цій справі.

