Google може читати ваші електронні листи, щоб навчити свій ШІ: як вимкнути цю функцію

Частина функцій Google може аналізувати листування користувачів для вдосконалення ШІ, тож радять уважно перевірити налаштування конфіденційності.

Фахівці з цифрової безпеки звертають увагу на те, що частина функцій у сервісах Google може аналізувати вміст електронної пошти користувачів для вдосконалення інструментів штучного інтелекту, пише портал PoznatSvet .

Йдеться насамперед про поштовий сервіс Gmail, де алгоритми можуть обробляти текст листів, вкладення та поведінкові дані для персоналізації сервісів – зокрема для автоматичних відповідей, підсумків листів і фільтрації важливих повідомлень.

Експерти зазначають, що частина "розумних" функцій працює у фоновому режимі та за замовчуванням може бути активною. Користувачі при цьому не завжди усвідомлюють, які саме дані обробляються системою.

Відео дня

У Google наголошують, що така обробка є анонімізованою і використовується для покращення сервісів, однак межа між зручністю та аналізом приватного листування, на думку експертів, залишається розмитою.

Ризики та нові інструменти ШІ

Окрему увагу фахівці звертають на розширені можливості систем штучного інтелекту, зокрема функцію Gemini Deep Research, яка може працювати не лише з поштою, а й з документами та календарями користувача – за умови наданого дозволу.

Це, за словами експертів, відкриває доступ до ще ширшого масиву персональних даних, що потенційно підвищує ризики у разі їх неправомірного використання або кібератак.

Як захистити дані

Користувачам радять регулярно перевіряти налаштування конфіденційності в обліковому записі Google, зокрема розділи, пов’язані з персоналізацією та "розумними функціями".

Втім, експерти зазначають, що процес відключення таких опцій часто складається з кількох кроків у різних меню, що ускладнює контроль над даними.

Інші новини про ШІ

Як повідомляв УНІАН, штучний інтелект почав погрожувати людям. Компанія Anthropic заявила, що причиною "злої" поведінки чат-бота Claude могли стати матеріали з інтернету, в яких штучний інтелект зображується як небезпечна система, що прагне до самозбереження.

Йдеться про модель Claude Opus 4, яку тестували в штучно створеному корпоративному середовищі перед випуском.

Вас також можуть зацікавити новини: