'Живе в небі': пілот-каскадер полює на російські 'Шахеди' над Україною, - The New Yorker

Колишній чемпіон з вищого пілотажу, використовує акробатичні навички для нічного перехоплення російських ударних дронів "Шахед".

Український льотчик і чемпіон з вищого пілотажу Тимур Фаткуллін перетворив свої спортивні навички на інструмент оборони. Сьогодні він використовує їх у нічному полюванні на російські ударні дрони типу "Шахед", пише The New Yorker.

Історія Фаткулліна – це шлях від міжнародних змагань з акробатичного пілотажу до участі в експериментальному підрозділі протиповітряної оборони, який працює на межі цивільної та військової авіації.

Ще у 2019 році на чемпіонаті світу з пілотажної акробатики в Чехії Фаткуллін вразив суддів та суперників нестандартним стилем польоту.

"Він був абсолютно феноменальним", – згадував один із учасників, колишній військовий штурман Тревор Дуган.

Тоді 25-річний українець виграв один із ключових етапів змагань, почавши програму польоту догори ногами. Його команда здобула золото, а сам пілот закріпив репутацію винятково технічного й сміливого льотчика.

Від спортивного неба – до війни

Після початку пандемії та повномасштабної війни Фаткуллін залишив спортивні виступи. Зараз йому 32 роки, він має п’ятеро дітей і живе у ритмі постійної готовності до вильотів.

Його побратими описують його як людину, яка "живе в небі". Сам він часто носить льотну куртку та військовий одяг і зберігає дисципліну навіть у побуті. Фаткуллін каже, що у стресових ситуаціях у кабіні повертається до російської мови, хоча зазвичай говорить українською.

Місія: збивати "Шахеди"

Після початку масованих атак дронів він намагався приєднатися до регулярних сил, але зіштовхнувся з бюрократичними обмеженнями. Зрештою він разом із колишнім військовим льотчиком Валерієм Сліпканом створив добровольчий підрозділ повітряної оборони.

Формально це підрозділ територіальної оборони під контролем Повітряних сил, неофіційно – "Аеротім". Його завдання – перехоплення російських ударних безпілотників у повітрі за допомогою легких літаків.

Фаткуллін іронічно коментує свою роботу на Ан-28, який використовувався на початку проєкту:

"Я пілот реактивного літака, який керує "автобусом"".

Основна складність – знайти дрон у темряві. Саме тут, за словами учасників команди, вирішальними стають навички спортивного пілотажу. Фаткуллін і його екіпаж використовують літаки, здатні летіти поруч із "Шахедами", а іноді – навіть випереджати їх.

Сліпкан, називає Фаткулліна унікальним пілотом:

"Тимур почувається краще в небі, ніж деякі плавці у воді".

Ризики та очікування

Підрозділ працює в режимі постійної готовності – екіпажі можуть годинами чекати виклику, перебуваючи біля аеродрому або в польових умовах. Попри труднощі, команда продовжує розширювати можливості та шукає нові літаки й обладнання, включно з тепловізійними системами та озброєнням.

Навесні інтенсивність атак "Шахедів" зросла, і потреба в таких екіпажах лише збільшується.

Атака "Шахедів" - останні новини

Як розповів УНІАН авіаційний експерт Костянтин Криволап, збивати російські реактивні дрони "Герань-4" треба більш швидкими дронами-перехоплювачами.

Він додав, що дрон треба збивати дроном, але вартість ураження має бути меншою, ніж вартість виробництва того об’єкта, який треба збити.

Водночас ГУР оприлюднило інтерактивну 3D-модель, складові частини та іноземну компонентну базу нового російського реактивного ударного БпЛА "Герань-4". У травні російські загарбники почали їх бойове застосування для ударів по території України.

