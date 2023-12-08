Пропагандисти поширили дані про нібито захоплення невказаних позицій на північ від Вербового.

Російські війська продовжили локалізовані наступальні операції на лінії Куп'янськ- Сватове-Кремінна, але не домоглися будь-яких підтверджених успіхів.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики відзначили, що на цій ділянці фронту тривають безперервні бої.

Крім того, в Інституті зазначили, що запеклі бої йдуть в районі Бахмута. Також російські окупанти провели наступальні операції під Авдіївкою і останнім часом дещо просунулися. На кадрах з геоприв'язкою видно, що вони просунулися на схід від Степового в 3 км на північний захід від Авдіївки і на південний схід від Авдіївки.

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В огляді також наголошується, що окупанти продовжили наступ на кордоні Донецької та Запорізької областей, але не домоглися будь-яких підтверджених успіхів.

А в Запорізькій області, як зазначили аналітики, російські воєнкори стверджували нібито росіяни відбили невказані позиції на північ від Вербового, проте ISW не виявив візуальних підтверджень цього твердження. У звіті також наводяться дані російських воєнкорів, що дощ і багнюка перешкоджають наземним атакам РФ і України в районі Вербового.

Війна в Україні: новини

Останнім часом російські окупаційні війська стягують великі резерви в напрямку Вугледара Донецької області.

А авіація Сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. У Генштабі додали, що підрозділами ракетних військ завдано ураження по одній станції радіоелектронної боротьби противника.

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