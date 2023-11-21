Аналітики Інституту знову викрили так звані успіхи окупантів, про які ті сміливо заявили.

Російські війська продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна і незначно просунулися в районі Кремінної.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW) на кадрах з геоприв'язкою видно, що окупанти незначно просунулися в лісовій зоні на південь від Кремінної.

У звіті наголошується, що за даними російських воєнкорів, росіяни також просувалися в Куп'янському напрямку через дорогу Іванівка-Кислівка і консолідували позиції біля залізничної лінії, але ISW не побачив ніякого візуального підтвердження цьому.

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Крім того, в ISW не помітили жодних ознак того, що російські війська готуються до відновлення наступальних операцій в районі Кремінної.

Також в Інституту повідомили, на геолокованих кадрах видно, як російські безпілотники атакують позиції українських сил на північний захід від Горлівки між Шумами і Південним.

Щодо ситуації на Авдіївському напрямку, то аналітики відзначили, що за даними російських воєнкорів, росіяни прорвали оборону України біля станції Ясинувата-2 недалеко від промислової зони на південний схід від Авдіївки, проте ISW не спостерігав візуальних доказів цих "успіхів".

Війна в Україні: новини

Протягом доби російські окупанти не залишали спроб оточити Авдіївку і вели штурмові дії на чотирьох напрямках, йдеться у зведенні Генштабу. Там зазначили, що за минулу добу сталося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав п'ять ракетних і 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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