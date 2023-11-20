Ситуація на Бахмутському напрямку залишається "активною".

Російські окупаційні війська наростили сили та активізувалися на Бахмутському напрямку. Вже два тижні ворог атакує, заявив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Як він зазначив в ефірі телемарафону, росіяни намагаються повернути втрачені позиції. Ворог назбирав відповідні резерви та перейшов до атакувальних дій.

За словами Фітьо, ситуація на Бахмутському напрямку залишається "активною".

Відео дня

"Ворог вже приблизно два тижні як перейшов від оборонних дій до атакувальних, намагається повернути втрачені попередньо позиції", – пояснив він.

Війна в Україні: актуальні новини

За добу на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. Як повідомили у Генштабі, ворог атакував на Бахмутському, Купʼянському, Авдіївському, Марʼїнському та інших напрямках.

Тим часом в районі Адіївки росіяни не припиняють штурмувати позиції українських військ. За словами офіцера 59-ої Окремої мотопіхотної бригади ім. Я. Гандзюка Сергія Цехоцького, росіяни почали використовувати "камікадзе" з техніки.

Ворог нашпиговує автомобільну техніку вибухівкою та на повному ходу скеровує її в бік українських позицій. Проте техніка ворога є однією з пріоритетних цілей на фронті, тому її відразу знищували.

Крім того, росіяни дуже потужно штурмують Авдіївський коксохімічний завод.

Вас також можуть зацікавити новини: