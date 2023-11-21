Лише на Бахмутському напрямку українські війська відбили 20 атак противника.

Протягом доби російські окупанти не полишали спроб оточити Авдіївку та вели штурмові дії на чотирьох напрямках.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали Костобобрів Чернігівської області та Середина-Буда Сумської області, а під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів двох цих областей, а також Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської.

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"В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 10 атак", - йдеться у повідомленні і зауважується, що на Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не вели.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 20 атак противника в районах Кліщіївки, Андріївки та східніше Південного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак", - повідомили у Генштабі.

Крім того, на Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, де українські захисники відбили дві атаки.

"На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії поблизу Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі нагадали, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника", - зауважили у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 21 листопада, Генштаб заявив, що вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши чотири зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили ракету "Іскандер-К" та 10 безпілотників.

За даними ISW, українські військові продовжують просуватися на лівому березі Херсонської області. Наразі бої тривають біля села Кринки.

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