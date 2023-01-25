Михайло Подоляк вважає, що жителі "зніжених" міст РФ відчують на собі війну в Україні.

Україна не б'є по території країни-агресора. Подальша ескалація може призвести до того, що постраждають навіть "зніжені" жителі великих міст РФ, як Москва і Санкт-Петербург.

"Офіційно підтверджую, внутрішня ескалація війни в Росії неминуча. І будуть наноситися різні удари по різних цілях. Чому, ким і навіщо - це вже інше питання, і ми не можемо його сьогодні обговорювати. У нас є недолік публічної інформації", - заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю блогеру Майклу Накі.

При цьому він нагадав, що Збройні Сили України не б'ють по Росії, але росіяни навіть великих міст можуть відчути на собі війну.

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"Логіка війни і ескалація війни на внутрішньому ринку Росії буде неминучою. У тому числі схильні будуть такі зніжені і ледачі міста, як Москва, Петербуг, Єкатеринбуг і так далі, які думають, що живуть десь в іншій реальності",-пояснив чиновник.

Водночас він підкреслив, що ескалація в Росії, що насувається, - внутрішня проблема країни-агресора, яка виникне через інфантилізм керівництва Кремля.

"Адже вони не кажуть: "Ми - автори війни, ми прийшли на чужу територію в 2014 році, а потім вирішили їх (українців – УНІАН) добити в 2022 році. Ми влаштовуємо геноцид, ми бомбимо мирні міста України". Ні, вони не так говорять. Вони кажуть: "У нас" Священна війна", ось ми ставимо системи ППО, адже нас можуть" атакувати країни НАТО", - підсумував Подоляк.

Війна в Україні - що відомо

Станом на 25 січня загальні втрати особового складу ворога становлять 123 080 осіб. У Росії відносно недавно почали підозрювати, що війна з Україною дорого обійдеться, навіть були протести із затриманнями.

Крім того, посол РФ в Естонії Володимир Липаєв заявив, що Захід має намір поставить Таллінну сучасну зброю, щоб створити систему протиракетної оборони, а під прицілом опиниться Санкт-Петербург.

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