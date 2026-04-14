Є причини: у ЗСУ пояснили, чому росіянам вдається просуватися в прикордонні

Наразі робиться усе для того, щоб малі групи противника мали проблеми з "просочуванням" та переходом кордону.

Росіянам вдається "просочуватися" між українськими позиціями в прикордонних зонах, зокрема на Сумщині, через низьку щільність української оборони там. Про це в ефірі "Київ 24" сказав Віктор Трегубов, речник Угруповання об’єднаних сил, відповідаючи на запитання щодо нових окупованих ділянок на кордоні з Росією.

Він зауважив, що просочування між нашими підрозділами, батальйонами чи бригадами - це стандартна тактика росіян.

"У нас Сумщина певний час не була ключовим напрямком. І концентрація сил там не найбільша, відносно інших регіонів… Якщо подивитися на всю нашу зону відповідальності, вони всюди намагаються просочуватися і шукати шпарини", - сказав речник.

За словами Трегубова, лінія розмежування в їхній зоні відповідальності тягнеться дуже далеко: уздовж частини Сумщини, через Харківщину, по адміністративному кордону Харківської та Луганської областей і частково по Донеччині.

"Все робиться для того, щоб малі групи противника мали проблеми з "просочуванням" та переходом [лінії фронту]. Хоча у прикордонних регіонах це тримати трішки важче, з довгої низки причин. Там, де йдеться про безпосередньо окуповані території, - там це трішки легше, а в прикордонних є свої нюанси", - зауважив він.

Активізація росіян на Сумщині

Як повідомляв УНІАН, раніше Трегубов заявив, що російські загарбники помітно активізували свої наступальні зусилля у Сумській області та мають певні просування вздовж кордону.

Він додав, що росіяни дуже активно намагаються просуватися та нарощувати свої зони контролю. Водночас йдеться про невеликі відстані - близько 1-1,5 кілометри від кордону.

