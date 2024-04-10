ППО знищила дві цілі над морем.

У вівторок, 9 квітня, російська окупаційна армія атакувала Одеський регіон ракетами. Про це повідомляють у Силах оборони півдня України.

Вдень загарбники завдали точкового ракетного удару по півдню країни. Зокрема, підступна атака росіян була здійснена з тимчасово окупованого Криму, ймовірно балістичною ракетою "Іскандер-М". "Під ударом знов прибережно-рекреаційна зона. Наслідки уточнюються", - розповіли військові.

Ввечері в Одесі знов пролунали вибухи та згодом у Силах оборони повідомили, що російська армія продовжила терор регіону. "З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, ворог завдав ударів ракетами, ймовірно Х-59. Силами протиповітряної оборони знищено 2 ракети над морем", - розповіли у ЗСУ.

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Водночас йдеться, що не обійшлося без влучань. "На жаль, є влучання по відкритій території інфраструктурного об'єкта. Пошкоджено адміністративні й технічні приміщення. На щастя, люди не постраждали. Пам'ятайте! Ворог-злочинець. Буде продовжувати терор, застосовуватиме різні тактики та види зброї", - наголошують у Силах оборони півдня.

Удари по півдню: останні новини

Нагадаємо, минулої ночі війська РФ спрямували декілька хвиль ударних дронів типу Shahed-131/136 по південних регіонах. Військові повідомляли, що під прицілом опинилася критична інфраструктура.

В операційній зоні Сил оборони протиповітряна оборона уразила 9 цілей: одну на Одещині, дві - на Херсонщині та по 3 - на Миколаївщині й Дніпропетровщині.

Внаслідок падіння уламків збитого дрона в Одеському районі було пошкоджено приватне обійстя, також обірвало лінію електропередачі.

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