Військовий експерт вважає, що приховану мобілізацію в РФ будуть проводити в кілька етапів.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Генштаб РФ планує запропонувати президенту РФ Володимиру Путіну проведення прихованої мобілізації.

Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов, повідомляє НВ.

"Російські військові розуміють, що ця операція була спланована з помилкою, яка призведе до катастрофи в плані втрати боєздатності Збройних сил РФ. Ще два тижні тому, коли починалася друга хвиля наступу на Донбасі, група офіцерів у Генеральному штабі Збройних сил Росії підготувала аналітичну доповідь з обґрунтуванням доцільності відмови від цієї другої хвилі з метою збереження хоча б частини боєздатних військ", - зазначив експерт.

Він також додав, що приховану мобілізацію проводитимуть у кілька етапів.

"Основний варіант, який найближчим часом запропонує Генеральний штаб Збройних сил РФ Путіну - це прихована мобілізація в кілька етапів. Загалом, вони збираються поставити під рушницю до кінця року десь 400-450 тисяч, перший етап буде десь 100-150 тисяч, і його почнуть десь після 9 травня",-зазначив експерт.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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