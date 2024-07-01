Розвідка України викорстовує супутник для ураження російських військ, зброї та не тільки.

Український "народний супутник" дозволяє розвідці України ефективніше знищувати ворога. З його допомогою військові стежать за дислокацією російських військ, матеріально-технічним забезпеченням, танками і кораблями, повідомляє Politico.

"Завдяки "народному супутнику" нашим військовим вдалося знищити тисячі військових об’єктів, у тому числі підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ" тощо. Це окупилося в десятки разів", - цитує видання слова українського актора, волонтера Сергія Притули.

У матеріалі нагадали, що з початку повномасштабної війни українці почали купувати зброю, щоб відбити наступ. Так, Сергій Притула та український блогер Ігор Лаченков зібрали близько 20 мільйонів доларів на купівлю трьох безпілотників Bayraktar, які були популярними в перші місяці війни. Однак турецький виробник Baykar Defense вирішив натомість подарувати безпілотники Україні.

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Оскільки гроші залишилися, волонтери проконсультувалися з військовими щодо їх найкращого використання і в серпні 2022 року вони вирішили придбати один супутник, а також отримати доступ до бази даних фінської супутникової компанії ICEYE, створеної на основі 21 супутника, яким на той момент володіла фірма, зазначає видання.

"Я не пам’ятаю жодного випадку, щоб громадянське суспільство купувало супутник для оборонної розвідки своєї країни. І це зробили українці. Люди відчули свою силу робити такі великі проекти для своїх сил оборони", - сказав Притула.

Відомо, що до 2022 року Україна не мала власних супутників, тому доступ до технології ICEYE дозволив Києву отримувати ексклюзивні знімки за будь-яких погодних умов, попри дощ, сніг, туман, смог і пил, вдень і вночі. Як наголошує Pilitico, це значно ускладнює окупантам приховування танків чи військ і дозволяє українцям краще планувати операції та ефективніше знищувати ворога.

Так, використання "народного супутника" в поєднанні з доступом до бази даних ICEYE дозволило фахівцям HUR зробити понад 4700 знімків російських військових об'єктів, зокрема:

370 аеродромів,

238 позицій ППО і радіотехнічної розвідки,

153 нафтобази і склади палива,

147 складів ракет, авіаційного озброєння та боєприпасів,

17 військово-морських баз.

За даними HUR, близько 38% даних, отриманих завдяки ICEYE, були використані українцями для підготовки атак на ворога.

"Народний супутник" на фронті - останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно в ГУР показали результати роботи "народного супутника". Зазначається, що в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, його полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання - це дозволяє відстежувати динаміку рухів Росії з особовим складом, розкривати її воєнні наміри з метою їхнього зриву.

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