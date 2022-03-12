Окупанти не просуваються вперед та суттєво зменшили темпи.

Українські військові продовжують тримати оборону Харкова.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Наші українські військові продовжують тримати оборону. Російський ворог не просувається вперед, суттєво зменшив темпи та втрачає боєздатність", – заначив він.

За словами Синєгубова, минулої доби окупанти наносили артилерійські та мінометні обстріли по районах Харкова, Чугуєвському району, Ізюмщині, Дергачам. Всього – 84 обстріли.

"Спостерігали активність безпілотних літальних апаратів противника, які робили польоти, аби виявити позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ. Наша Тероборона, ЗСУ, поліція фіксують окремих диверсантів, які збирають дані про військові об’єкти, розташування постів і так далі. Наприклад, учора, під час комендантської години, бійці ТРО Харкова затримали на метро "Героїв праці" двох осіб", – додав він.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині від російської агресії померло понад 200 цивільних. Серед загиблих від рук окупантів – 11 дітей.

Вороги заплатять за кожного потерпілого. Ми ніколи не забудемо імена загиблих.

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