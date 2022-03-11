Серед загиблих від рук окупантів - 11 дітей.

З початку війни Росії з Україною 24 лютого в Харківській області загинула 201 людина, серед яких - 11 дітей. За останню добу померло 10 цивільних, серед них 3 дітей.

Про це повідомляє начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Фіксуємо злочини кафірів і число загиблих за час цієї війни. Вороги заплатять за кожного потерпілого. Ми ніколи не забудемо імена загиблих", - написав Болвінов.

Вдень 11 березня Болвінов повідомив, що в Харківську багатоповерхівку на вулиці Героїв праці потрапив російський снаряд. Жінка, що знаходилася в квартирі, загинула.

Вас також можуть зацікавити новини: