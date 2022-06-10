Йдеться про українських воїнів 90-го окремого аеромобільного батальйону ім. Івана Зубкова.

Десантно-штурмові війська Збройних сил України знищили дві бойові одиниці російської бронетанкової техніки разом з її екіпажем.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування ДШВ ЗСУ у Facebook.

"Сьогодні воїнами протитанкового підрозділу 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищено дві бойові одиниці російської бронетанкової техніки разом з її екіпажем", - мовиться у дописі.

Нагадаємо, ЗСУ почали нищити окупантів новітньою системою залпового вогню "Буревій". Ззовні ця система подібна до радянського "Урагану", але має ряд особливостей.

Як розповіли в 72 ОМБр, реактивна система оснащена цифровою системою управління вогню, включно із системою обміну інформацією на полі бою.

"Буревій" різниться від своего радянського аналога. Зокрема, якщо говорити про "начинку", українська РСЗВ отримала цифрову систему управління вогнем, що дозволяє приймати цілеуказівку від БПЛА.

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