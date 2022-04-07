Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил упродовж поточної доби успішно відбили 7 атак ворога.

Російські окупанти сьогодні здійснили 6 атак позицій українських захисників в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомило Міністерство оборони.

"Сьогодні, 7 квітня, російські фашистські війська здійснили 6 атак позицій українських захисників в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті боїв втрати ворога склали: особового складу – до 90, танків – 4, БМП – 5, АТ – 9, літаків – 1, БПЛА – 3.

Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил упродовж поточної доби успішно відбили 7 атак ворога.

Про це повідомив прес-центр штабу ООС.

"Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 10 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки, 2 артилерійські системи противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та чотири безпілотних літальних апарати ворога", - йдеться у повідомленні.

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