На початку березня 2022 року Росія вимагала від України віддати не лише території, але й свій суверенітет.

У перші дні повномасштабного вторгнення Москва передала Києву проект мирного договору, який за своїм змістом і суттю був вимогою капітуляції України. Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на текст документу, який отримала редакція.

Цей "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України" датований 7 березня 2022 року. І саме в цей день документ був переданий Україні. На той момент минуло лише 11 днів після початку вторгнення і минув тиждень від початку прямих переговорів між делегаціями України та Росії на території Білорусі.

"Росія запропонувала договір, односторонні умови якого означали капітуляцію Києва. Якби українська влада пішла на ці умови, то це б перетворило Україну на маріонеткове утворення, з фіктивним нейтральним статусом, із крихітною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом", – зазначають журналісти "Радіо Свобода".

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Загалом документ налічує шість сторінок основного договору та чотири сторінки додатків. У вісімнадцяти статтях, що охоплюють різні сфери, Росія вимагала від України наступних поступок:

Україна мала скоротити свою армію до 50 000 осіб, включаючи півтори тисячі офіцерського складу. Україні було б дозволено мати лише чотири військових корабля, 55 вертольотів та 300 танків.

Україні було б заборонено розробляти, виробляти, купувати та розміщувати на своїй території ракети з дальністю понад 250 км. Росія залишала за собою право в майбутньому забороняти Україні "будь-які інші види озброєння, які можуть бути розроблені в результаті наукових досліджень".

Україна мала визнати "незалежність" так званих Донецької та Луганської "республік" в межах адміністративних меж Донецької та Луганської областей України.

Україна мала профінансувати відновлення інфраструктури Донбасу, зруйнованої з 2014 року.

Україна та Захід повинні були зняти з Росії усі санкції, запроваджені, починаючи з 2014 року.

Російська мова мала би отримати статус державної в Україні. Також Київ мав відновити усі майнові права Української православної церкви Московського патріархату.

Україна мала "скасувати і більше не вводити будь-які заборони символіки, що асоціюється у державах із перемогою над нацизмом", тобто знову легалізувати радянську та комуністичну символіку.

Як зазначає "Радіо Свобода", це перший відомий документ з російськими умовами мирної угоди, складений після початку повномасштабної фази війни. Його надало українське джерело, знайоме з ходом переговорів весни 2022 року, а російське джерело, теж близьке до переговорів, підтвердило справжність документу.

У подальші тижні цей проект мирної угоди зазнав змін у кілька етапів у міру того, як Україна вносила свої заперечення і пропозиції, а ситуація на фронті змінювалася. Остання відома версія проекту мирної угоди датується серединою квітня.

Остання версія проекту мирної угоди від квітня 2022 року

Як писав УНІАН, у червні цього року газета The New York Times опублікувала повний текст проекту мирної угоди від 15 квітня 2022 року. Документ був значно "м’якшим" порівняно із березневою версією, але все одно у своїй суті залишався вимогою капітуляції України.

Зокрема статус Криму виносився за дужки і його обговорення відкладалося на потім. Україна мала визнати незалежність терористичних угруповань, які де-факто контролювали ОРДЛО.

Україні заборонявся вступ в НАТО, але дозволявся вступ у ЄС. Україна мала скоротити армію до 100 тисяч осіб, заборонити прославлення ОУН-УПА, зробити російську мову офіційною, скасувати санкції проти Росії.

Україна домоглася, аби в документ включили пункт про західну допомогу у разі нової агресії РФ, але Росія пропонувала, аби у неї при цьому було право вето на західну допомогу Україні.

Деякі пункти договору були викладені у двох версіях – російській та українській. Тобто документ був далекий від повного погодження.

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