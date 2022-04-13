Рішення щодо біженців з України схвалили в Раді ЄС.

Комітет постійних представників схвалив рекомендацію Ради ЄС про конвертацію банкнот гривні у валюту держав-членів для підтримки українських біженців, які відчувають труднощі з обміном своїх банкнот на валюту ЄС.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС.

"Документ пропонує державам-членам створити національні схеми, які дозволили б конвертувати гривні на аналогічних умовах по всьому ЄС. Схеми дозволять переселенцям з України, в тому числі дітям, обмінювати до 10 тисяч гривень (приблизно 310 євро) на людину. Це буде безплатно і за офіційним обмінним курсом, опублікованим Національним банком України. Тривалість обміну становитиме мінімум три місяці", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що тепер рекомендація має бути офіційно прийнята Радою в письмовій формі. Орієнтовна дата прийняття - 19 квітня.

"Рекомендації не є юридично обов'язковими актами. Тому фактичне впровадження та встановлення схем мають вирішувати країни-члени відповідно до їхньої національної ситуації. Низка країн ЄС вже запровадили національні домовленості з цією метою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Києву, Харкову, Чернігову, Маріуполю, Херсону, Дніпру, Сумам, Житомиру та Миколаєву.

В ООН повідомляли, що станом на 28 березня кількість осіб, які були вимушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення РФ, наближається до 4 мільйонів.

Вас також можуть зацікавити новини: